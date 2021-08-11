 

Врач Лапа расшифровала свежие результаты анализов певицы МакSим

11.08.2021, 9:20, Разное
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Врач-терапевт Людмила Лапа оценила недавние результаты обследования певицы МакSим. Она проанализировала анализ крови, который сдала артистка. По словам медика, повторное заражение вряд ли произойдет, через полгода знаменитости необходимо сделать прививку против COVID-19.
Лапа заявила, что основная опасность миновала. Сейчас главным является полное восстановление организма. Результаты проведенного обследования показывают, что активность инфекции постепенно уходит. Антитела иммуноглобулина G находятся на нормальном уровне, защита сформирована. У МакSим пока немного низкой остается сатурация. Данный показатель должен достигать 99%, а пока имеется 96%. Эти цифры свидетельствуют о том, что легкие не до конца реабилитировались. Несмотря на то, что значение является низким, певицу миновала опасность тромбообразования.

Напомним, что два месяца назад певицу МакSим госпитализировали в одну из столичных клиник с двусторонней пневмонией. Несколько дней у артистки была высокая температура. Певицу подключили к аппарату ИВЛ, а потом перевели на ЭКМО. Несколько дней назад МакSим окончательно пришла в себя. Сейчас она постепенно восстанавливается.

Источник: life.ru



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