 

В Минздраве заявили о новом штамме коронавируса с пугающей смертностью

11.08.2021, 9:14, Разное
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В США выявили новый, невероятно смертоносный штамм коронавируса COVID-19 “йота”. Об этом рассказал Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам Токарева, очередная мутация была обнаружена в Нью-Йорке. Он вызывает заболевание, летальность от которого может составлять до пугающих 82% и особо опасен для людей старше 45 лет. Более того, он на 25% заразнее предыдущих версий ковида и способен обходить иммунную реакцию организма, сообщает телеканал “360”.

Учёные выяснили, что штамм “йота” способен повысить смертность среди пациентов в возрасте от 45 до 64 лет на 46%, среди граждан 65-74 лет – до 82%, а среди лиц старше 75 лет – на 62%, пишет RT.



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