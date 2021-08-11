 

Уменьшение роста у женщин старше 50 связали с повышенным риском преждевременной смерти

11.08.2021, 8:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Чтобы оценить связь между возрастным уменьшением роста у женщин с риском ранней смертей, ученые Гетеборгского университета воспользовались данными проспективного шведского исследования здоровья женщин, а также — исследования сердечно-сосудистых заболеваний среди датчанок. В общей сложности в них поучаствовали 2,4 тысячи женщин из Швеции и Дании, родившиеся с 1908 по 1952 годы. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open. 

Оба исследования включали информацию о росте каждой участницы на момент начала исследования, когда им было от 30 до 60 лет, затем спустя 10-13 лет. Ученые отслеживали смертность среди этих женщин следующие 19 лет, главным образом сосредоточившись на причинах летального исхода и потенциальных факторах, которые могли на него повлиять. Например, индекс массы тела, вредные привычки, физическая активность в разные периоды жизни, уровень образования.

За период наблюдения 625 участниц скончались. По оценкам ученых, уменьшение роста на сантиметр было связано с повышенной смертностью от всех причин на 14% среди шведских женщин и на 21% в датской популяции. Значительное снижение роста, то есть больше, чем на два сантиметра, усиливало эту связь еще больше: 74% у шведок и 80% у датчанок.

Объединенный анализ данных показал, что существенное уменьшение роста удваивает вероятность летального исхода от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, и на 71% — от всех причин. Эти результаты подтвердились даже после тщательной корректировки с учетом всех важных факторов.

Снижению роста независимо от возраста были менее подвержены невысокие участницы, а также те, кто на момент включения в исследования были физически активны и участвовали в различных спортивных соревнованиях.

Ученые отметили, что это обсервационное исследование, в котором не оценивались причинно-следственные связи, поэтому интерпретировать результаты стоит с большой осторожностью. Авторы предположили, что связь между уменьшением роста и повышенным риском смертности может быть обусловлена различными факторами, которые было невозможно отследить: например, низкая физическая активность в детстве, состояние костей, наличие заболеваний и получаемое лечение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого в Армении вертолета

09.12 / Ученые назвали последствия сексуального воздержания

08.07 / «Норникель» решил оспорить рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба от разлива топлива

20.02 / В Госдуме ответили на заявления Байдена о России: Словоблудие

06.07 / Ученые назвали полезный для диабетиков напиток

24.03 / Идея военного разрешения конфликта в Донбассе не отброшена в сторону – экс-депутат Рады Килинкаров

10.11 / Мнение: Смыслы новости. Итоги американских выборов, чем Трамп похож на Медведева…

29.09 / Ученые объяснили причину катастрофического исчезновения насекомых

12.07 / Мнение: Родина или жизнь

25.09 / Минздрав: лекарства от COVID-19 войдут в перечень жизненно необходимых в течение недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика