Уменьшение роста у женщин старше 50 связали с повышенным риском преждевременной смерти



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Чтобы оценить связь между возрастным уменьшением роста у женщин с риском ранней смертей, ученые Гетеборгского университета воспользовались данными проспективного шведского исследования здоровья женщин, а также — исследования сердечно-сосудистых заболеваний среди датчанок. В общей сложности в них поучаствовали 2,4 тысячи женщин из Швеции и Дании, родившиеся с 1908 по 1952 годы. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open.

Оба исследования включали информацию о росте каждой участницы на момент начала исследования, когда им было от 30 до 60 лет, затем спустя 10-13 лет. Ученые отслеживали смертность среди этих женщин следующие 19 лет, главным образом сосредоточившись на причинах летального исхода и потенциальных факторах, которые могли на него повлиять. Например, индекс массы тела, вредные привычки, физическая активность в разные периоды жизни, уровень образования.

За период наблюдения 625 участниц скончались. По оценкам ученых, уменьшение роста на сантиметр было связано с повышенной смертностью от всех причин на 14% среди шведских женщин и на 21% в датской популяции. Значительное снижение роста, то есть больше, чем на два сантиметра, усиливало эту связь еще больше: 74% у шведок и 80% у датчанок.

Объединенный анализ данных показал, что существенное уменьшение роста удваивает вероятность летального исхода от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, и на 71% — от всех причин. Эти результаты подтвердились даже после тщательной корректировки с учетом всех важных факторов.

Снижению роста независимо от возраста были менее подвержены невысокие участницы, а также те, кто на момент включения в исследования были физически активны и участвовали в различных спортивных соревнованиях.

Ученые отметили, что это обсервационное исследование, в котором не оценивались причинно-следственные связи, поэтому интерпретировать результаты стоит с большой осторожностью. Авторы предположили, что связь между уменьшением роста и повышенным риском смертности может быть обусловлена различными факторами, которые было невозможно отследить: например, низкая физическая активность в детстве, состояние костей, наличие заболеваний и получаемое лечение.