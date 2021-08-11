Боевики на Донбассе ранили трех украинских военных, один из них скончался

“Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122 мм и 82-мм минометов российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет”, – отметили в штабе.

В результате обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два военнослужащих находятся в медицинском учреждении, их состояние удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 11 августа на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

“У Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122 мм. Боевых потерь среди наших защитников нет”, – сообщили в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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