 

За сутки в Украине от коронавируса привились 167 тыс. человек

11.08.2021, 8:34, Новости дня
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Первую дозу вакцины получили 103 783 человек, а 63 890 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.

Чаще всего 10 августа прививали препаратом Moderna – 59 738 укола. Вакцину Pfizer получили 59 497 человек, CoronaVac – 39 826, AstraZeneca – 8612.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1919227418240354

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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