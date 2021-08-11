В посольстве Беларуси в Киеве заявили о “недружественных действиях Украины”

Дипломаты обсудили белорусско-украинские отношения.

“На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами”, – заявили в посольстве Беларуси.

Камышева вызвали в МИД после заявлений считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении РФ против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины “поступает огромное количество оружия”.

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины “дополнительной угрозой” и обвинил власти страны в проведении “политики конфронтации”.

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