Леса Якутии внесут в Красную книгу России

Леса Якутии будут внесены в Красную книгу России как растения, находящиеся под угрозой исчезновения. В данный момент из-за пожаров площадь якутских лесов сократилась до своего исторического минимума.

Комиссия министерства природных ресурсов и экологии установила, что непрекращающиеся пожары в регионе уничтожили почти 95% лесного фонда. Еще 4% были вырублены и вывезены китайскими лесопереработчиками. Оставшийся гектар лесного массива в ближайшее время станет краснокнижным. Глава Якутии Айсен Николаев позитивно оценил новость о внесении якутского леса в Красную книгу России, о чем он написал в своем Telegram-канале.

«Это грандиозное достижение всех якутов и большая честь для нашего региона. Это реальная победа. Никто не верил. Спасибо всем!» — отреагировал глава региона.

После официальной процедуры регистрации в качестве редких растений леса Якутии получат законодательную защиту и будут охраняться государством от вырубки и лесных пожаров. Торжественная церемония включения новой достопримечательности Якутии в Красную книгу России пройдет в Якутске в декабре.

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