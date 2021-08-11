Уролог Потапов рассказал, как избежать мочекаменной болезни

Уролог Ярослав Потапов в ходе интервью пояснил о том, какие меры необходимо предпринимать, чтобы избежать развития мочекаменной болезни. Риск возникновения данной патологии зависит от количества потребляемой воды.

Дефицит жидкости в организме может привести к возникновению песка, затем появятся камни в почках. По словам Потапова, чтобы минимизировать данный риск, необходимо соблюдать водный баланс. В жаркую погоду важно увеличить потребление жидкости в полтора или даже два раза.

Медики не могут назвать конкретные причины образования камней в почках. Среди них выделяют различные нарушения, образ жизни человека, его питание. Нормы потребления жидкости определяются индивидуально.

Те, кто профессионально занимается, например, бодибилдингом, в сутки выпивают шесть-семь литров воды. Это связано с их особыми диетами. Для человека, который не страдает мочекаменной болезнью, нормой является два-три литра воды в сутки. Чтобы поддерживать в норме водный баланс, можно пить кофе, чай, морс, считается также и суп.

Источник: radiosputnik.ria.ru