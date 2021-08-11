 

Полиция Литвы задержала сбежавших из лагеря мигрантов

11.08.2021, 7:58, Новости дня
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Литовская полиция задержала группу из 20 нелегальных мигрантов, сбежавших во вторник вечером из лагеря, устроенного на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района, сообщил заведующий отделом стратегической коммуникации МВД Миндаугас Баярунас.

Как утверждает литовский чиновник из органов внутренних дел, вечером во вторник в лагере, где содержатся около 400 нелегалов из стран Азии и Африки, проникших в прибалтийскую республику с территории Белоруссии, произошли беспорядки, передает ТАСС.

«20 человек самовольно покинули территорию. После проведения оперативных действий они были задержаны и возвращены на место», – заявил Баярунас в эфире национального радио LRT.

Первоначально на полигоне планировалось разместить до 1,5 тыс. мигрантов. В самой деревне Руднинкай насчитывается около 500 жителей, которые провели несколько акций протеста, после чего власти согласились снизить число нелегалов, которые будут здесь размещены, до 800 человек.

Содержащиеся в пунктах размещения нелегалы до рассмотрения их просьб о предоставлении убежища, которые они подают, оказавшись в Литве, не имеют права свободного передвижения по стране.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска. Вконце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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