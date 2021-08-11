При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара, где в ночь на среду, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщил мэр города Евгений Первышов.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар, площадь которого составила 50 кв. метров, был ликвидирован в 01.33 мск.

«На месте пожара в Пашковском микрорайоне провел оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Трагедия, произошедшая в квартире четырехэтажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой краевой клинической больницы», – передает ТАСС сообщение Первышова.

Глава города уточнил, что в доме проживали 53 человека, из которых 10 – дети. Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, сейчас они отправились в гостиницу «Кавказ», где организован пункт временного размещения. В ПВР жителей дома обеспечат питанием. По словам Первышова, они будут проживать там, «сколько им потребуется».

«Создан оперативный штаб под руководством моего заместителя Андрея Дорошева. На месте введен локальный режим ЧС – здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС РФ по Краснодарскому краю», – отметил глава города, добавив, что сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование с целью оценки ущерба, который понесли жильцы дома, отметил глава города.

Ранее хлопок газа произошел в доме в Новом Уренгое.