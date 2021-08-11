В Минобороны раскрыли подробности инцидента с эсминцем Defender

Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды РФ эсминцу Defender, легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, сообщил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов.

Картаполов сказал, отвечая на вопрос, не слишком ли мягко сработали ВС РФ в ответ на эту провокацию, что «когда по курсу британца (эсминца Defender) ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», Су-24М выполнял «предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 килограммов по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра», передает издание «Аргументы и факты».

«Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было. Если помните, есть их съемка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты», – добавил он.

Картаполов пояснил, что совершить навал против британского эсминца, как это произошло в 1988 году, когда контр-адмирал Владимир Богдашин протаранил зашедший в территориальные воды СССР американский крейсер «Йорктаун», было невозможным, так как корабль, следивший за Defender, был гораздо меньше его по водоизмещению.

«Все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной, министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке. Дальнейшее показало правильность этих решений», – отметил замминистра.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.