 

Лукашенко спровоцировал дипломатический скандал заявлением о Крыме

11.08.2021, 7:26, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность признать Крым российским, если все олигархи России признают его таковым и начнут возить туда продукты. Такое заявление вызвало гнев со стороны украинских властей.

Из-за слов Александра Лукашенко о готовности признать Крым российским разразился настоящий дипломатический скандал. Представителя Белоруссии Кирилла Камышева вызвали в МИД Украины и вручили ему ноту протеста.

Кириллу Камышеву в МИД Украины сообщили, что считают слова политика готовностью принять участие”в преступлении”, которое якобы угрожает суверенитету Украины.

Также в МИД Украины потребовали от поверенного объяснений слов белорусского лидера по поводу возможного допуска в республику представителя ЛНР Романа Протасевича. В ведомстве отметили, что раньше Минск не говорил украинским властям об этом.

Напомним, Крым вернулся в состав России после законного референдума в 2014 году, на котором практически все жители полуострова выразили желание стать гражданами своей исторической родины.



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