Курсы рубля к доллару и евро на открытии торгов не изменились

Курсы доллара и евро к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменились по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,91 рубля. Курс евро также остался прежним: 86,67 рубля, передает ТАСС.

Напомним, во вторник утром рубль символически вырос к доллару и евро.