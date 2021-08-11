Курсы рубля к доллару и евро на открытии торгов не изменились
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Курсы доллара и евро к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменились по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,91 рубля. Курс евро также остался прежним: 86,67 рубля, передает ТАСС.
Напомним, во вторник утром рубль символически вырос к доллару и евро.
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