Цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка в Подмосковье
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Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье.
Как сообщает 5-tv.ru, супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.
У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.
Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.
Его сын Александр – лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.
Дочь Херца-старшего – Наталья, дрессировщица.
Ранее электричка насмерть сбила двух человек в Москве.
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