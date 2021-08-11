 

Цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка в Подмосковье

11.08.2021, 7:04, Новости дня
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Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье.

Как сообщает 5-tv.ru, супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.

У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.

Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.

Его сын Александр – лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.

Дочь Херца-старшего – Наталья, дрессировщица.

Ранее электричка насмерть сбила двух человек в Москве.



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