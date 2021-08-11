МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.

«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.

Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в РФ признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».