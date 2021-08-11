 

Назван наиболее популярный у россиян мед

11.08.2021, 6:11, Новости дня
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Мед ест более 80% россиян, самым популярным стал цветочный и липовый, следует из результатов опроса ВЦИОМ, приуроченного к Медовому спасу, который отмечается 14 августа.

«Большинство россиян (82%) употребляют мед, при этом 16% едят его ежедневно, 18% – несколько раз в неделю, 20% – несколько раз в месяц, а 28% – несколько раз в год. Не употребляют мед 17% наших сограждан. Ежедневно едят мед 24% граждан старшего поколения, 22% жителей Приволжского федерального округа и 21% жителей Кавказского федерального округа, а также 21% жителей сел и 19% граждан в хорошем материальном положении», – говорится сообщении на сайте ВЦИОМ.

Ранее врачи рассказали, что без вреда для организма можно съедать две столовые ложки меда в первой половине дня, а к самому продукту следует относиться как к обычному лакомству.



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