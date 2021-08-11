Пушков разъяснил цель спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» означает намерение Вашингтона помешать ввести газопровод в эксплуатацию, раз проект не удалось сорвать на этапе строительства.

«Назначение нового спецпредставителя США по «Северному потоку – 2» означает, что США будут, скорее всего, противиться вводу в действие «Северного потока – 2», раз они не сумели помешать его сооружению. И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Назначение является сигналом Конгрессу, где сложилась двупартийная коалиция против проекта, а также Польше, прибалтам, Украине и прочим недовольным сооружением «Северного потока – 2», что администрация США не намерена пускать развитие ситуации на самотек, а будет активно влиять на нее», – уверен сенатор.

«В свое время США назначили спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева. Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам», – заключил Пушков.

Накануне в Госдепе назвали задачи спецпосланника США по «Северному потоку – 2».

Напомним, в понедельник стало известно, что американский президент Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по «Северному потоку – 2». В связи с этим в МИД РФ заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».

Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг».

В июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США пообещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен взяла на себя обязательство сделать все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.