Суд огласил приговор убийце двух криминальных авторитетов в Курске

Убийца двух криминальных авторитетов в Курске приговорен судом к 15 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба во вторник региональное управление СК.

Суд в Курске в ноябре 2017 года приговорил к 19 годам колонии особого режима Руслана Сибилева – организатора убийств и покушения на убийство местных криминальных авторитетов. Сейчас суд вынес вердикт в отношении другого фигуранта – 43-летнего мужчины.

«В июне 2010 года в деревне Щетинка Курского района, Сибилевым с соучастниками произведены несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга» в одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его супругу. Обвиняемый в данном случае исполнял отведенную ему роль водителя транспортного средства. Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений из-за имевших место ранее «криминальных разборок», – говорится в сообщении на сайте СУ СК.

В результате потерпевший был тяжело ранен в плечо, но выжил. Его жена получила касательное ранение головы. В марте 2011 года нападавшие обстреляли Афанасьева у подъезда его дома из автомата АК-47.

«Обвиняемым потерпевшему причинены огнестрельные ранения из автомата «АК-47», в результате которых он скончался на месте преступления», – добавили в СК.

По данным следствия, в июне 2010 года Сибилев с соучастниками решил организовать убийство сподвижника Афанасьева – Алексея Украинцева, к которому также испытывал личную неприязнь.

«В августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской города Курска к автомобилю под управлением Украинцева подъехал мотоцикл, откуда обвиняемый произвел в сторону водителя множество выстрелов из ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», – сказано в сообщении.

Обвиняемый скрывался от следствия до февраля 2021 года.

«Ленинским районным судом обвиняемый признан виновным в покушении на убийство ранее знакомого мужчины, совершенное общеопасным способом, организованной группой и в убийстве двух ранее знакомых мужчин, совершенное общеопасным способом, организованной группой, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и два года ограничения свободы», – указали в ведомстве.. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.