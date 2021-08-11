Оренбуржье получит 700 млн рублей из резервного фонда правительства на ремонт дорог

Правительство РФ выделит Оренбургской области из резервного фонда 700 млн рублей на завершение ремонта двух крупных дорожных объектов – трассы Бугуруслан – Абдулино и обхода Оренбурга.

«700 млн рублей дополнительно получит Оренбургская область на ремонт региональных дорог. Допфинансирование из резервного фонда правительства РФ будет направлено на ремонт двух крупных дорожных объектов – обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан – Абдулино», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства региона.

Трасса, которая соединяет города Абдулино и Бугуруслан, ремонтируется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, это одна из важных дорог в регионе, так как по ней идет транзит в сторону Самары и Казахстана. «До конца этого [года] завершим работы на всех 86,5 км [трассы]», – написал Паслер в своем Instagram.

Также, по его словам, в этом году благодаря федеральному финансированию завершится ремонт участка обхода Оренбурга с путепроводом через железную дорогу. «Высокая интенсивность движения – почти 25 тыс. автомобилей в сутки – предопределяет повышенную нагрузку на дорогу и ее эксплуатационный износ. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 км объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург – Орск», – сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что в 2021 году по нацпроекту будет отремонтировано 278 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также более 63 км местных дорог.