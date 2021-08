Нападение на израильский танкер Mercer Street

США проводят расследование по факту нападения на танкер M/V Mercer Street

(www.MaritimeCyprus.com) Рано утром 29 июля, судно M/T MERCER STREET под флагом Либерии, которым управляет компания Zodiac Maritime Limited (возглавляемая израильским бизнесменом), во время транзита в международных водах у побережья Омана, подверглось атаке двух беспилотных летательных аппаратов. После первой неудачной атаки экипаж смог найти обломки БПЛА.

30 июля, в результате отдельного преднамеренного нападения на MERCER STREET другого беспилотника, погиб капитан судна (гражданин Румынии) и офицер службы безопасности (гражданин Великобритании).

Эта вторая атака потребовала от Ирана расчетливого и преднамеренного перенацеливания беспилотника на M/T MERCER STREET.

Экипаж выполнил соответствующие процедуры, собрался в безопасном месте внутри корабля и сообщил своей компании о нападении.

Компания проинформировала Морскую торговую организацию Великобритании (UKMTO) об инциденте, которая затем сообщила об этом в штаб-квартиру Центрального командования ВМС США (USNAVCENT).

После нападения, группа экспертов по взрывчатым веществам с USS Ronald Reagan высадилась на танкер, чтобы изучить улики и опросить оставшихся в живых членов экипажа.

Выводы экспертов:

1) Вечером 29 июля, М/Т MERCER STREET был целью двух неудачных атак с использованием взрывных устройств [установленных на] БПЛА. Экипаж сообщил об атаках с помощью сигналов бедствия вечером 29 июля. Основываясь на опросах экипажа, следственная группа сочла достоверными сообщения об атаках БПЛА, которые упали в море в районе M/T Mercer Street. Следователи осмотрели небольшие обломки по крайней мере одного из БПЛА, которые команда Mercer Street извлекла из воды, что подтверждает рапорты об атаках.

2) Следственная группа определила, что обширный ущерб танкеру M/T Mercer Street, задокументированный на прилагаемых слайдах, явился результатом третьего нападения БПЛА произошедшего 30 июля. Этот БПЛА был заряжен взрывчаткой военного образца и его взрыв стал причиной гибели двух членов экипажа – ; капитана судна, гражданина Румынии и сотрудника службы безопасности, гражданина Соединенного Королевства.

3) В результате взрыва взрывного устройства после удара БПЛА образовалось отверстие диаметром около 6 футов в верхней части ходовой рубки и серьезно поврежден её интерьер. Взрывно-химические исследования показали наличие взрывчатого вещества на основе нитратов и идентифицировали его как гексоген, что указывает на то, что БПЛА был оборудован так, чтобы причинять травмы и разрушения.

4) Эксперты по взрывчатым веществам смогли восстановить несколько частей этого третьего БПЛА, включая вертикальный стабилизатор (часть крыла) и внутренние компоненты, которые были почти идентичны ранее собранным образцам иранских ударных БПЛА-”камикадзе”. Расстояние от иранского побережья до мест атак находилось в пределах диапазона задокументированных иранских беспилотных летательных аппаратов- “камикадзе”. После анализа на месте некоторые материалы были переданы в штаб-квартиру Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, а затем в национальную лабораторию США для дальнейшего тестирования и проверки.

5) Британским экспертам по взрывчатым веществам был предоставлен доступ к уликам в штаб-квартире Пятого флота. Доказательства также были виртуально предоставлены израильским экспертам по взрывчатым веществам. Оба партнера согласились с выводами США.

На основании этих доказательств, американские эксперты сделали вывод что этот БПЛА был произведен в Иране.

Для получения дополнительной информации и фотографий кликните ниже, чтобы загрузить отчет:

https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2021/08/MERCER_STREET-ATTACK6AUG21final.pdf

Британский спецназ в Йемене охотится за группой, которая нанесла удар по израильскому танкеру Mercer Street

by i24 News AUGUST 9, 2021

Mercer Street, израильский нефтяной танкер, который подвергся нападению, сфотографирован у порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, 3 августа 2021 года. Фото: REUTERS / Rula Rouhana / File Photo

i24 News – Как сообщила британская газета Express Sunday, британский спецназ действует на востоке Йемена в поисках платформы, с которой было произведено нападение на танкер Mercer Street.

По оценкам, поддерживаемые Ираном хуситы запустили дрон, ответственный за взрыв на связанном с Израилем судне, в результате которого погибли британец – сотрудник службы безопасности и румын – член экипажа.

Было названо имя британца – это бывший солдат британской армии Адриан Андервуд. Команда из примерно 40 оперативников из Специальной воздушной службы (SAS) приземлилась в Йемене в воскресенье и работает с местными службами, чтобы облегчить операцию.

Опасаясь, что Тегеран вооружил группу хуситов ударными дронами дальнего действия, которые угрожают судоходству в Оманском заливе, наземная группа оснащена радиоэлектронным оборудованием для обнаружения и борьбы с такого рода активностью.

Команда SAS работает вместе с группой специальных операций США, которая уже присутствовала на театре военных действий, чтобы обучать саудовских коммандос.

Иран отрицает какую-либо свою причастность к инциденту с нападением на Mercer Street, но в дни, последовавшие за атакой, ряд других судов пострадали от нарушений безопасности у иранского побережья.

Сообщается, что по крайней мере на один из них поднялись «вооруженные иранцы».

«Все указывает на запуск беспилотника из Йемена. Сейчас обеспокоенность заключается в том, что беспилотник с увеличенной дальностью действия даст им новые возможности [для нападения]», – сказал «Express Sunday» высокопоставленный британский военный источник