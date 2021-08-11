 

Мнение: Доклад Хомчаку о проведении украино-британских учений “Казацкая булава 2021”

11.08.2021, 5:30, Разное
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Украинские хакеры из группы "Берегини" опубликовали закрытый доклад бывшему командующему ВСУ Хомчаку о проведении совместных украино-британских учений "Козацкая булава 2021". Доклад составил полковник ВСУ Шевчук.

https://telegra.ph/Otchet-o-rezultatah-provedeniya-glavnoj-konferencii-po-planirovaniyu-ukrainsko-britanskogo-ucheniya-Kozak-Mejs—2021-i-podrobno-08-09 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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