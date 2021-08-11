 

Началось серийное изготовление ракет для С-500 «Прометей»

11.08.2021, 4:56, Новости дня
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Предприятия концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» ведут серийное изготовление ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном «Алмаз-Антей», идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)», – приводит слова источника ТАСС.

По словам другого источника, в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

Напомним, в конце июля стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны РФ подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года.

В мае президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявлял, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500.



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