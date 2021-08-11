 

Шойгу заявил о взятии талибами границы с Узбекистаном и Таджикистаном

11.08.2021, 4:56, Новости дня
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Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль «Талибаном» (запрещенное в РФ террористическое движение)», – приводит слова Шойгу ТАСС.

Он также напомнил, что на днях запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» взял Кундуз. «Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр», – сказал Шойгу. Он также отметил, что лидеры «Талибана*» говорят, что движение не будет предпринимать попыток по атакам на сопредельные территории.

В минувшее воскресенье запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. За день до этого талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

В прошлый вторник СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.



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