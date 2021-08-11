 

Проблемы в прошивке сделали уязвимыми миллионы роутеров

11.08.2021, 4:54, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, в прошивках, обеспеченных компанией Arcadyan, обнаружены серьезные уязвимости. В результате миллионы роутеров и модемов ADSL оказались беззащитными перед хакерскими атаками.

В частности, на данную опасность обратили внимание специалисты по кибербезопасности из компании Bad Packets. Чуть позже с ними согласились и сотрудники компании Juniper Labs. Однако первым уязвимость обнаружил Эван Грант из компании Tenable.

Все они утверждают, что проблема возникла минимум десять лет назад. В зоне наибольшего риска находятся около двух десятков популярных устройств для интернет-соединения. Об уязвимости стало известно только после того, как хакеры стали использовать ее для масштабных проникновений в чужие устройства.



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