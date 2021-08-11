 

В мессенджере Telegram обнаружен серьезный вирус

11.08.2021, 4:54, Новости дня
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Как сообщили представители компании AT&T, в последнее время через обычные чаты в мессенджере Telegram начали рассылать опасный троян FatalRAT. При попадании на компьютер или мобильное устройство вирус позволяет злоумышленниками дистанционно управлять им.

Для того чтобы обезопасить себя, пользователям советуют не переходить по сомнительным ссылкам, позволяющим якобы скачать программы или игры.

Как поясняют эксперты по кибербезопасности, данный троян довольно-таки трудно обнаружить. Однако с его помощью можно легко изменить даже системные настройки зараженного устройства. Кража персональных данных в этом случае становится очень легкой задачей. Антивирусная защита от такого трояна еще не создана.



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