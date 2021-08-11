В Австралии обнаружены останки еще одного крупного птерозавра

Окаменелость древнего птерозавра обнаружили палеонтологи на территории Австралии. Ученые утверждают, что размах крыльев у доисторической рептилии составлял семь метров. А размер челюстей достигал одного метра.

Как и его сородичи, предки современных птиц населяли Землю во времена Мелового периода. По предварительным данным, этого птерозавра отнесли к классу древних рептилий Anhangueria.

На сегодня установлено, что в метровой челюсти было сорок крупных зубов. Это существо явно относилось к хищникам, уточняют ученые. Также в окаменелости заметен крупный костный гребень. Другие особенности строения организма древнего существа ученые попытаются установить во время последующих исследований.