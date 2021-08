Китайско-российские совместные учения ЗАПАД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021

Министерство обороны Китайской Народной Республики

6 августа, российские военнослужащие, участвующие в учениях ЗАПАД/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021, провели целевые учения (Фото Дин Кая)

НИНСЯ, 9 августа -5 августа, на общевойсковой тактической тренировочной базе НОАК в городе Цинтунся Западно-Китайского Нинся-Хуэйского автономного района прошли тренировки по боевой стрельбе с использованием вооружения и техники учений ZAPAD/INTERACTION-2021. Это был первый случай использования российскими участниками бронетанковой штурмовой техники, боевых машин пехоты (БМП) и другой основной боевой техники, в больших масштабах предоставленной Китаем на учения. Чтобы помочь российским военным как можно быстрее освоить технику, китайская сторона создала специальную инструкторскую группу.

Инструкторская группа составила русскую версию руководства по эксплуатации техники и вооружения, записала обучающие видеоролики, а также использовала тренажеры вождения, стрелковые тренажеры и имитирующие радиостанции, чтобы помочь российским военнослужащим ознакомиться с работой техники и как можно скорее перейти к боевой подготовке.

Российские военные столкнулись со значительными трудностями из-за разницы в технике и тактике действий. Однако китайские инструкторы вели себя ответственно и раскованно. «Они снова и снова объясняли рабочие характеристики и снова и снова демонстрировали самое главное, что нас очень тронуло», – сказал русский переводчик Данил.

В России, водитель БМП управляет гусеничной машиной с помощью джойстика. А китайская БМП – колесная и управляется с помощью рулевого колеса. Под руководством китайских инструкторов Андрей быстро учился и вскоре смог водить китайскую БМП.

«Использование оружия и оборудования друг друга для участия в учениях демонстрирует высокий уровень взаимного доверия между двумя сторонами», – сказал Ли Тао из Объединенного учебного бюро Департамента Объединенного штаба под командованием Западного театра военных действий НОАК. В стратегических учениях «Кавказ-2020», организованных российской армией в 2020 году, китайские участники впервые использовали российское основное боевое вооружение и технику и их подразделения были смешаны с российскими для проведения совместных учений.

«Мы познакомились с вооружением, боевой техникой и планом учений, и с нетерпением ждем возможности поработать с Китаем, чтобы начать активную работу на предстоящих учениях!» сказал российский полковник, участвовавший в учениях.

Китайские и российские военнослужащие, участвующие в учениях ЗАПАД / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021, обсуждают работу техники 6 августа. (Фото Дин Кая)

Китайский инструктор знакомит русского солдата с методом заряжания. (Фото Дин Кая)

Китайский инструктор обсуждает работу техники с российскими солдатами. (Фото Дин Кая)

Российские солдаты учатся управлять боевыми машинами пехоты для проведения совместных учений (Фото Дин Кая)(Photo by Ding Kai)

