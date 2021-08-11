 

Китайско-российские совместные учения ЗАПАД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021

11.08.2021, 4:40, Разное
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Министерство обороны Китайской Народной Республики
China and Russia begin joint military drills in Ningxia Hui autonomous region
Китай и РФ начали совместные военные учения в Нинся-Хуэйском автономном районе

Chinese troops help Russian counterpart master made-in-China equipment in Exercise ZAPAD/INTERACTION-2021
Китайские военные помогают российским  коллегам осваивать китайскую технику на учениях ЗАПАД/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021

Source：China Military Online Editor：Li Jiayao 2021-08-09

6 августа,  российские военнослужащие, участвующие в учениях ЗАПАД/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021, провели целевые учения (Фото Дин Кая)

НИНСЯ, 9 августа -5 августа, на общевойсковой тактической тренировочной базе  НОАК в городе Цинтунся Западно-Китайского Нинся-Хуэйского автономного района прошли тренировки  по боевой стрельбе с  использованием вооружения  и техники учений  ZAPAD/INTERACTION-2021. Это был первый случай использования  российскими участниками бронетанковой штурмовой техники, боевых машин пехоты (БМП) и другой основной боевой техники, в  больших  масштабах предоставленной Китаем  на  учения. Чтобы помочь российским военным  как можно быстрее  освоить технику, китайская сторона создала специальную инструкторскую группу.

Инструкторская  группа составила русскую версию руководства по эксплуатации техники и вооружения, записала обучающие видеоролики, а также использовала тренажеры вождения, стрелковые тренажеры и имитирующие радиостанции, чтобы помочь российским военнослужащим ознакомиться с работой техники и как можно скорее перейти к  боевой  подготовке.

Российские военные  столкнулись со значительными трудностями из-за разницы в технике и тактике действий. Однако китайские инструкторы  вели себя ответственно и раскованно. «Они снова и снова объясняли рабочие характеристики и снова и снова демонстрировали самое главное, что нас очень тронуло», – сказал русский переводчик Данил.

В  России,  водитель БМП управляет гусеничной машиной с  помощью джойстика. А китайская БМП –  колесная  и  управляется с помощью  рулевого колеса. Под руководством китайских  инструкторов  Андрей быстро учился и вскоре смог водить  китайскую БМП.

«Использование оружия и оборудования друг друга для участия в учениях демонстрирует высокий уровень взаимного доверия между двумя сторонами», – сказал Ли Тао из Объединенного учебного бюро Департамента Объединенного штаба под командованием Западного театра военных действий НОАК. В стратегических учениях «Кавказ-2020», организованных российской армией в 2020 году, китайские участники впервые использовали российское основное боевое вооружение и технику  и  их  подразделения были смешаны с российскими для проведения совместных учений.

«Мы познакомились  с вооружением,  боевой техникой и планом учений, и  с нетерпением ждем возможности поработать с Китаем, чтобы начать активную работу на  предстоящих учениях!» сказал российский полковник, участвовавший в учениях.

Китайские и российские военнослужащие, участвующие в учениях ЗАПАД / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021, обсуждают работу техники 6 августа. (Фото Дин Кая)

Китайский инструктор знакомит русского солдата с методом заряжания. (Фото Дин Кая)

Китайский инструктор обсуждает работу  техники с российскими солдатами. (Фото Дин Кая)

Российские солдаты учатся управлять  боевыми машинами пехоты для проведения совместных учений  (Фото Дин Кая)(Photo by Ding Kai)

Russian Military Personnel in Place for Joint Drill with Chinese Soldiers
Российские военнослужащие на позициях проведения  совместных  учений с китайскими военными

Aug 9, 2021



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