Мнение: Талибан захватил столицы провинций Фарах и Баглан

Боевики Талибана сегодня захватили после скоротечных боев столицы провинций Фарах (Фарах) и Баглан (Пули-Хумри).

В обоих случаях часть военных и полицейский сложили оружие и просто разошлись, не оказав серьезного сопротивления.

Таким образом, с пятницы 6 августа Талибан захватил уже 8 провинциальных центров. Стоит отметить, что 4 августа Талибан объявил, что начнет занимать провинциальные центры в ответ на бомбардировки ВВС США. Прямо скажем их слова с делом не разошлись.

На очереди Мазари-Шариф.

Баглан



Семинар провинциальных менеджеров Талибана по тимбилдингу.

Фарах

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