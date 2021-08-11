 

Мнение: Талибан захватил столицы провинций Фарах и Баглан

11.08.2021, 4:38, Разное
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Боевики Талибана сегодня захватили после скоротечных боев столицы провинций Фарах (Фарах) и Баглан (Пули-Хумри).
В обоих случаях часть военных и полицейский сложили оружие и просто разошлись, не оказав серьезного сопротивления.
Таким образом, с пятницы 6 августа Талибан захватил уже 8 провинциальных центров. Стоит отметить, что 4 августа Талибан объявил, что начнет занимать провинциальные центры в ответ на бомбардировки ВВС США. Прямо скажем их слова с делом не разошлись.

На очереди Мазари-Шариф.

Баглан


Семинар провинциальных менеджеров Талибана по тимбилдингу.

Фарах

Источник: Colonel Cassad



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