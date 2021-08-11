Мнение: Охранка «за нравственность»

Зачистка оппозиционного поля продолжается – вот и Любовь Соболь, «правую руку», юристку Навального, выдавили из страны. Завели на нее дело по максимально идиотской статье – типа «нарушение санитарных норм» (это Соболь обвинили в том, что она типа звала людей на незаконные митинги и тем самым «подвергала их риску заражения»), заодно еще и над ней подвесили совсем уж беспредельный иск от Пригожина на 300, что ли, миллионов рублей (это он так оценил свой «моральный ущерб» от расследований ФБК насчет того, что «школьные завтраки» от «кремлевского повара» отравляют школьников). В итоге Соболь рванула в аэропорт и улетела «на отдых» в Турцию. Гнусный Соловьев, на глазах теряющий остатки человеческого облика, уже прошелся в эфире на тему «кто допустил» и «как посмели» – имея в виду пограничников.

Конечно, скорее всего тут была «игра на лапу»: Любови Соболь позволили улететь – ее ничего не стоило завернуть еще в аэропорту. И это было не милосердие, а сухой расчет: кто-то в охранке все ж сообразил, что процесс над Соболь режим уж точно не укрепит, сажать женщину в тюрьму по настолько идиотским обвинениям – это уж слишком.

Но, впрочем, там была еще одна составляющая. Видимо, «чтобы наверняка» принудить Соболь «к сотрудничеству», правящая ОПГ пошла на совсем уже грязный трюк (к которому, впрочем, они прибегали не раз – видимо, натура требует подглядывания, шпики же по призванию): они выложили в сеть некое видео, на котором Соболь в постели «изменяет мужу». Всё в лучших гебешных традициях: видимо, специально подложили под Соболь некоего «инструктора по вождению», тот ее охмурил и заманил на «специальную квартиру» со встроенными скрытыми камерами. Ну и там засняли: оба в неглиже, на кровати, все предельно недвусмысленно, да еще и сама Любовь – женщина, как мы знаем, предельно простая и бесшабашная, как раз рассуждает (громко вслух) как она «любит» этого своего партнера (который как раз в это время ее цинично «сдает»).

Что это напоминает? Ну, из недавнего – как выложили тоже в прошлом месяце видео с Яшиным, в котором он (уже который раз!) опять занимается сексом одновременно с двумя барышнями. Тут на Яшине у гебистов какой-то непонятный бзик: они ведь и 10 лет назад тоже выкладывали подобное видео (со знаменитой Катей Муму и ее подругой). Почему они так упорно думают «скомпрометировать» холостого Яшина видами его строго бисексуальной и мощной ориентации – непонятно. Но, видимо, попыток они не оставят.

Из более «старенького» – вспоминаем аналогичный заход перед прошлыми выборами в ГД, в 2016 году – когда было обнародовано видео любовных утех бывшего премьера Касьянова с Натальей Пелевиной, тоже на «специальной» квартире. Наивный экс-премьер попался как мальчишка – снял «квартиру для встреч» непосредственно у чекистов! Ну они и выложили – чем, безусловно, подорвали реноме Касьянова и через это – всей его партии «Демвыбор». Хотя и не скажешь, что русский народ как-то трепетно относится к «святости брака» – но тут, видимо, сработало другое: сам по себе вид достаточно пожилого человека без штанов делает его малость беспомощным и смешным, а народ ищет в своих лидерах прежде всего Силу.

Из еще более раннего, направленного «на дискредитацию оппозиции»: тут и вся серия с «Катей Муму» на рубеже «десятых» (жертвою пал прежде всего Шендерович – опять же представший в смешном виде; Лимонов и тот же Яшин скорее показали себя как опытные порно-актеры, и свое реноме только укрепили). И совсем уж мерзкая вещь – видео с подававшим надежды молодым политиком, заснятое в гостинице, где его просто застали… за занятием мастурбацией. Вроде бы – совсем уж ерунда, но не для нашего девственного электората: бедного парня выбили из колоды лет на 5-7, он только недавно начал опять всплывать (зацепился через «Эхо Москвы»). Через что подорвали? Да через “гы-гыгы”, больше ничего.

Ну а восходит все это безобразие, конечно, к первым шагам В.В.Путина – когда он был еще сам во главе охранки, а не президентом: речь, конечно, об операции по снятию генпрокурора Скуратова – когда его заманили в некую сауну, где и засняли – опять без штанов – в компании целой толпы проституток. А потом (времена были простые, конец 90-х) эти – правда, крайне размытые, в плохом качестве (сделаем поправку на плохое оснащение тогдашних «органов» качественными средствами скрытой видеосъемки) – кадры с «развлечениями генпрокурора» просто показали… в программе «Вести». В самый прайм-тайм, с 8 до пол-девятого вечера, когда, как любят стенать блюстители морали, «еще все дети у экранов». Собственно, это и положило действительное начало карьере Путина – Семья поняла, что на этого чела можно положиться.

Верноподданные дураки, понятно, скажут – «а чо они?! Надо было… это… блюсти нраственность эту самую! Ишь, сексу им захотелося…»

Но на деле – всего этого просто не должно быть в принципе. Добро еще, когда какие-то дикие «эксклюзивные кадры» со сценами всяких педофильских игрищ или прочих извращений добывают журналисты, рискуя при этом здоровьем и даже жизнью. Журналист нарушает закон – но он при этом сам рискует, причем вдвойне: его или убьет мафия, или посадит государство; риск – благородное дело.

Но когда такими вещами занимается охранка, для еще с прямой целью дискредитации врагов режима – это уже ни в какие ворота. Охранка в этом случае ПРОСТО нарушает закон, и всё; причем – в особо циничной, беспредельной форме. «Делаем, потому что можем» и «а кто нам запретит?» Действительно – кто может запретить охранке в таком государстве, как Россия? Никто.

От этого и гнусно.

Обращает на себя внимание, что в большинстве случаев (например, и в случае с Соболь, и в случае с Касьяновым) «в паблик» были выложены все ж не самые откровенные сцены: скорее эротика, чем порнография. Поначалу кажется, что в этом проявляется некое благородство российских шпиков – дескать, они все-таки некоторое понятие о приличиях имеют, явно имея на руках всю пленку, Любовь Соболь выкладывают хоть и в постели, но пока еще в нижнем белье, и сценка, где все ж разговор, а не непосредственно соитие…

Однако далее понимаешь, что тут наверняка имеет место не благородство, а иезуитство: «органы» специально выкладывают «относительно безобидные» сцены – чтобы затем «намекать» жертвам шантажа: не выполните наши требования – выложим всю остальную «клубничку». И жертвы послушно «уходят в тень» (как, например, произошло с Касьяновым).

Словом, налицо использование государственных органов безопасности в откровенно грязных делах, причем – использование демонстративное, наглое, практически напоказ. Удивляюсь: неужели в самих «органах» непонятно, что таким образом власть дискредитирует даже не столько оппозицию, сколько сами же «органы»?! Это же стыдно: вместо того, чтобы ловить террористов, шпионов или «оборотней в погонах» – органы подглядывают за тем, как частное лицо Касьянов трахает на частной квартире свою пассию. Оба совершеннолетние, вменяемые, вправе делать все что хотят; подглядывание за ними – нарушение федерального закона. НАХРЕНА, спрашивается?

А напускать на Соболь сотрудника, чтобы он разрушил ее семью – это вообще как называется? Нахрена вообще такое делать, товарищ майор?! Вы там совсем, что ли, честь и совесть потеряли?

Нет, ну про работников «органов», понятно, никто никогда особых иллюзий не питал – у нормальных людей к этой профессии всегда была легкая брезгливость; но чтоб вот так, до такой степени… Что, никаких рамок уже вообще нет?