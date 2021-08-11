 

В ДТП в Калужской области пострадали 11 человек

11.08.2021, 4:02, Новости дня
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Частный микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-3 «Украина» в Калужской области, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять детей, сообщил источник в экстренных службах.

«В 17.45 10 августа в Малоярославецком районе Калужской области на 109 километре федеральной автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей (всего находились 12 человек). В лечебные учреждения для осмотра доставлены 11 человек, в том числе пять детей», – передает со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что направлявшийся из Белгорода в Саратов автобус перевернулся, есть пострадавшие.



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