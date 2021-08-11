Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо через две недели уйдет в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

«Моя отставка вступит в силу через 14 дней», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, шериф округа Олбани Крейг Эппл заявил, что Куомо по итогам рассмотрения прокуратурой заявления от одной из его предполагаемых жертв могут быть предъявлены обвинения в уголовном правонарушении. СМИ сообщали, что Куомо якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке. Помощница Куомо Бритни Комисо заявила, что он совершил уголовное преступление.

Глава американского государства Джо Байден призвал Куомо покинуть пост.