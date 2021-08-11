 

Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

11.08.2021, 4:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо через две недели уйдет в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

«Моя отставка вступит в силу через 14 дней», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, шериф округа Олбани Крейг Эппл заявил, что Куомо по итогам рассмотрения прокуратурой заявления от одной из его предполагаемых жертв могут быть предъявлены обвинения в уголовном правонарушении. СМИ сообщали, что Куомо якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке. Помощница Куомо Бритни Комисо заявила, что он совершил уголовное преступление.

Глава американского государства Джо Байден призвал Куомо покинуть пост.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / “Цвет настроения синий”, “Вы как дельфин, но где русалка?” Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана

23.11 / Польша планирует массовое тестирование населения на COVID-19 по примеру Словакии

25.08 / В Черновцах из-за попадания в “красную” зону закрыли детсады и приостановили работу общественного транспорта

08.09 / В Госдуме предложили наказывать за недобросовестную рекламу

27.09 / ГСЧС Украины завершила работы на месте крушения Ан-26

15.11 / Из Эфиопии нанесены ракетные удары по Эритрее

08.12 / В ЕС настаивают, что новый режим санкций — не копия акта Магнитского

19.07 / В РФ выявлено 6 тыс. 109 случаев коронавируса за сутки

22.07 / США предложили награду за содействие аресту главы Верховного суда Венесуэлы

07.11 / «Промышленная политика — больше не ругательство» — подъём Китая заставил американские власти задуматься о производственном секторе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика