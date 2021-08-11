 

Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки отправлен под домашний арест

11.08.2021, 4:02, Новости дня
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Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве местного жителя по неосторожности, получил два месяца домашнего ареста на время проведения расследования, сообщили в городском суде Петропавловска-Камчатского.

«Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года», – приводит слова судьи РИА «Новости».

Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Накануне «Единая Россия» (ЕР) приостановила членство Редькина, признавшегося в случайном убийстве мужчины. Позже Редькин был исключен из «Единой России».

Ранее Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором говорится, что 2 августа он случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. До этого региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, 30-летний мужчина получил ранение и позже умер в больнице. Редькин также объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в ЕР. Позднее в региональном управлении СК сообщили о задержании 55-летнего местного жителя, по какой статье – не уточняется.

Игорь Редькин – депутат заксобрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти 315 млн рублей. По данным Forbes, он вместе с женой владеет компанией «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также учредитель ООО «Новый дом», которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.



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