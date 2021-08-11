 

Начав продажу новых наушников, компания Huawei тут же снизила цену

11.08.2021, 4:00, Новости дня
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Приятным сюрпризом для россиян стала скидка в одну тысячу рублей, которую компания Huawei предложила сразу же после начала продаж новых наушников FreeBuds 4. Также продавцы стали раздавать подарки покупателям.

Huawei FreeBuds 4 были представлены несколько недель назад. Эти наушники относятся к классу беспроводных. Учитывая современность конструкции, устройство оценили в 12 990 рублей на российском рынке. Но в самом начале продаж все-таки решили снизить цену.

В качестве подарков первые покупатели получили чехлы и карабины к наушникам. Напомним, что время автономной работы данного устройства должно составлять 22 часа. Кроме того, наушники неплохо защищены от влаги, а также производитель сообщает, что их модно подключать сразу к двум источникам звука.



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