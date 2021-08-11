 

В РФ намерены исследовать «непригодные» для 5G частоты

11.08.2021, 4:00, Новости дня
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Как сообщают представители Минцифры, в РФ начали исследовать возможность использовать для связи пятого поколения так называемые «непригодные» частоты. Речь идет о диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

Стоимость работ составит чуть более 130 млн рублей. До сих пор провайдеры связи заявляли, что такие частоты нельзя использовать для обеспечения связи в формате 5G. Однако представители Минцифры считают иначе. Кроме того, чиновников интересуют переспективы частоты 60 ГГц для создания интернета вещей.

По словам представителей Минцифры, результатов исследования следует ожидать до 8 сентября. После этого будут приняты соотвествующие решения по дальнейшему развитию беспроводной связи на территории РФ.



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