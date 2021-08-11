Мнение: Народ Литвы восстал против диктатуры

Свободолюбивые литовцы восстали против фашистской диктатуры, которая строит стены на границе с Белоруссией, вводит ковид-ограничения, портит отношение с Китаем, лишило Литву части транзитных денег и т.д. и т.п. Требующие демократии, прав и свобод литовцы потребовали немедленно отправить в отставку литовское правительство и ликвидировать диктатуру. Литовцы, вы невероятные. Практические такие же, как киргизы.

Однажды, Литва будет такой же свободной страной как Белоруссия. Литовцы, гоните врагов, предателей и коллаборантов.

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