 

Мнение: Народ Литвы восстал против диктатуры

11.08.2021, 3:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свободолюбивые литовцы восстали против фашистской диктатуры, которая строит стены на границе с Белоруссией, вводит ковид-ограничения, портит отношение с Китаем, лишило Литву части транзитных денег и т.д. и т.п. Требующие демократии, прав и свобод литовцы потребовали немедленно отправить в отставку литовское правительство и ликвидировать диктатуру. Литовцы, вы невероятные. Практические такие же, как киргизы.

Однажды, Литва будет такой же свободной страной как Белоруссия. Литовцы, гоните врагов, предателей и коллаборантов.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Огурцы будут радовать, а трат никаких, если вовремя подсыпать землю

17.12 / Путин заявил о недостатке политического мужества у Зеленского

08.06 / От пустынных дюн до Лазурного берега: лучшие летние коллекции макияжа

09.06 / Эксперт объяснил возможность ревакцинации другим препаратом после «Спутник V»

07.08 / Мнение: В духе взаимопонимания

18.10 / Мнение: Рефлексия Тимура и Марата

29.07 / Первых нет и отстающих: кто выиграет гонку за вакциной от COVID-19?

23.09 / Американское оружие для Украины “отказалось” стрелять на глазах у Зеленского

25.06 / Под Красноярском водителя скорой ранили выстрелом в затылок

02.01 / Олды в TikTok – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика