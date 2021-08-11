Мнение: Гангстерские войны

Выборные разборки в Петербурге, тушить которые вылетел десант ЦИКа, выглядят любопытным не с точки зрения собственно выборов — это мероприятие носит настолько карнавальный характер, что рассматривать его с точки зрения того слова, которое они как бы означают — это даже не смешно.

Однако конфликт, лежащий в основе петербуржского кризиса, носит вполне системный характер.

В нулевые годы в России было установлено мафиозно-гангстерское государство. «Во всех странах есть своя мафия, но только в России мафия имеет своё государство». Первое поколение бандитов, захвативших в нулевые годы власть в стране, заматерело, постарело, обросло собственностью и теперь заинтересовано только в сохранении награбленного. Однако теперь его подпирает другое поколение — тех, кто не успел. Это поколение обладает деньгами, связями, ресурсами, включая собственные вооруженные формирования, причем не в опереточном ряженом формате, а вполне серьезном — с танками, самолетами, спецназом. Но у него нет власти.

Возникает конфликт, причем конфликт неразрешимый, так как допуск новых людей во власть — это угроза для гангстеров первой волны. А вторая волна уже не хочет быть просто инструментом для первой. Она хочет сама принимать решения.

Неудивительно, что наиболее острым этот конфликт стал в Петербурге — именно отсюда гангстеры стартовали в федеральную власть, именно Питер является российским Чикаго.

В свое время, кстати, американское ФБР весьма жестко зачистило клан Кеннеди, и не в последнюю очередь потому, что Кеннеди представляли именно чикагские мафиозные кланы, были проводниками их интересов. Собственно, для этого ФБР и было создано — чтобы ликвидировать угрозу проникновения в политический истеблишмент Америки уголовников и мафиози. Сам политический класс Америки вполне допускает использование мафии в своих целях, но вот для предотвращения обратного был найден легендарный Эдгар Гувер, который и создал механизм, сделавший невозможным превращение США в Мафия-стейт. Увы, в России такого механизма нет. Его только предстоит создать в будущем, когда мафиози хотя бы на короткое время утратят политическую власть.

А пока мы можем смотреть на гангстерские войны буквально в реал-тайме. И откровенно говоря, это тот матч, в котором нормальный человек не может болеть ни за одного из участников.

—