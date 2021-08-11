Мнение: О гимнастке, скандале и женской истерике

Пора уже поставить звонкую точку в одной нашумевшей истории. Или, если быть совсем точным, в одной громкой истерике. Которую – то ли по незнанию, то ли за денежку поддержали блогеры, включая собратьев по разуму #ЖЖ.

Короче, вердикт прост: нельзя сказать, что израильская гимнастка Линой Ашрам победила в Токио справедливо, но, как минимум, закономерно; и ничего антироссийского в её победе не было, кроме…

…совершенно неспортивной истерики, которую устроила на помосте и вне его главный тренер российской гимнастической сборной Ирина Винер-Усманова, по совместительству – супруга олигарха Алишера Усманова. Вот именно её некрасивое поведение запомнилось больше всего.

Просто процитирую.

«Это диверсия – Россию убирают по всем статьям, хотя я никогда не была политизирована. Дина [Аверина] не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю… Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады – и за исполнение, и за технику и за артистизм. Все должны были снимать. Если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским… Это было просто позором художественной гимнастики».

Фи!

Пройдёмся по фактам.

1. #Россия – многолетний лидер и признанный авторитет в мировой гимнастике. Вице-президент Международной федерации гимнастики, Василий Титов – россиянин. Глава технического комитета FIG (он отвечает за работу судей) Наталья Кузьмина – россиянка. Она, кстати, руководила и работой судейской бригады в Токио. Генеральный спонсор FIG – российский госбанк ВТБ. Ну и #деньги Алишера Усманова для Федерации тоже не лишние. Говорить в такой ситуации о «заговоре» или «диверсии» – просто нелепо и глупо.

2. Израильтянка Линой Ашрам, которую в России до нынешнего лета мало кто знал – ЧЕ-2020 в Киеве не смотрели ведь теперешние «любители»? – на самом деле, уже года два-три буквально дышала в спину российским фавориткам, сёстрам Дине и Арине Авериным. Победитель этапа КМ-2018 в многоборье, бронзовый призёр ЧМ-2017, бронзовый призёр ЧЕ-2017, серебряный призёр ЧМ-2018, абсолютная чемпионка Европы 2020 года (хотя то первенство прошло без россиянок). В общем, не возникла она из ниоткуда, как некоторые пытаются представить. А о спортивном характере новой олимпийской чемпионки говорит один факт: она специально выучила русский язык, чтобы брать уроки ещё и у российских тренеров по художественной гимнастике.

3. Дина Аверина в 2020 году получила серьёзную травму спины, ей требовалась сложная операция. Но хирургическое вмешательство спортсменка решила отложить – сначала на несколько месяцев, чтобы выступить в Токио, а когда Олимпиаду перенесли на год, то и скальпель, соответственно, отправился в долгий ящик. «Я хожу, лежу и сижу, спина всё ноет. Когда начинаю прыгать и гнуться, то она отдаёт мне в ногу. Я подворачиваю правую ногу. Очень сложно», – так охарактеризовала своё состояние на Играх российская гимнастка. Какую роль это сыграло в ходе первенства, про то чуть ниже. А пока простой вопрос: удивительное ли дело, что травмированный чемпион проигрывает менее именитому, но более здоровому сопернику?

4. В художественной гимнастике, если говорить упрощённо, каждое выступление оценивается по двум критериям – сложность упражнения + техника его исполнения. Российская школа всегда была сильна именно технической стороной каждого элемента – как поставить стопу, как держать спину, как выгнуть шею и т.п. Этим отечественная «художка» традиционно напоминала классический русский балет. Нет, сложных элементов тоже хватало с лихвой, но брали наши гимнастки именно великолепным артистизмом, безупречной выразительностью. Линой Ашрам сделала ставку именно на максимальную сложность. В её олимпийской программе разрыв с Диной Авериной был заметным на каждом снаряде. За счёт сложности израильтянка выигрывала у россиянки изначально:

• 0,3 балла на обруче;

• 0,1 балла на мяче;

• 0,7 балла на булавах;

• 0,2 балла на ленте.

Итог по оценкам можно посмотреть здесь, например. И сравнить.

Могла ли Дина Аверина немного усложнить свою программу, чтобы компенсировать этот разрыв? Едва ли. Можно достоверно исходить из того, что в каждое выступление были включены наиболее сложные элементы, допустимые с учётом состояния травмированной спины. Дальнейший риск был бы неоправданным.

5. О самом «спорном»: почему с Линой Ашрам так мало сняли за потерю ленты? С 2017 года в художественной гимнастике действуют новые правила оценок. Теперь если упавший предмет возвращён в руки без перемещения спортсменки, то «штраф» всего 0,5 балла, если для его возвращения требуется не больше 1-2 шагов – 0,7 балла (израильтянка точно уложилась в эти рамки) и только когда нужно сделать три шага и больше, снимается один балл. Кстати, в числе тех, кто активно проталкивал это правило, была и сама Ирина Винер-Усманова. Более того, Дина Аверина успела дважды им воспользоваться: в 2019 году она выиграла многоборье на ЧМ в Баку, уронив в финале булаву, а в 2018-м – взяла «золото» в Софии, несмотря на потерю… ленты. То есть, истерика главного тренера сборной России по поводу никогда не сможет стать чемпионом – расчёт на дурачков.

Нет, наверное, в каком-то метафизическом смысле было бы «справедливо», сумей Дина Аверина победить, превозмогая боль и травму. Но, с другой стороны, было бы несколько наивно ожидать третьего подряд подарка спортивной Фортуны…

Так что, вопрос относительно «засудили» можно считать полностью закрытым?

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