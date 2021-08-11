 

Второй российский Ил-76 прибыл в Грецию для тушения лесных пожаров

11.08.2021, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Второй российский самолет Ил-76 в ночь на среду прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции, сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты Греции.

В генеральном секретариате гражданской защиты Греции сообщили, что помимо двух российских Ил-76 в ночь на среду в афинском международном аэропорту совершил посадку российский самолет Ан-124, доставивший два вертолета Ми-8, которые тоже будут задействованы в борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС.

Накануне в Афины для тушения лесных пожаров прибыл первый российский Ил-76. В понедельник Греция запросила у РФ второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый Бе-200 участвует в тушении природных пожаров в Греции с 30 июня.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Губернатор высказался о травмировании журналиста на избирательном участке

01.04 / В Луганской области в патрульных бросил гранату водитель мопеда – полиция

12.05 / В Одессе завотделением больницы требовал $11 тыс. за операцию на сердце – Офис генпрокурора

26.07 / В Соединенных Штатах передумали строить самую крупную в мире солнечную электростанцию

21.10 / Yle – в финской Лапландии создадут стратегический запас шишек, чтобы хватило на 10 лет

14.03 / Налоговая служба разъяснила действие расширенного доступа к банковской тайне

12.10 / В Баку опровергли информацию Еревана о сбитом в Карабахе Су-25

30.12 / Корреспондент – киевлянину грозит пять лет тюрьмы за прогулку по Львову в шапке-ушанке

25.12 / Объединенные карты «Тройка» и «Стрелка» начали тестировать в Подмосковье

18.12 / Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика