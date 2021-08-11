Второй российский Ил-76 прибыл в Грецию для тушения лесных пожаров

Второй российский самолет Ил-76 в ночь на среду прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции, сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты Греции.

В генеральном секретариате гражданской защиты Греции сообщили, что помимо двух российских Ил-76 в ночь на среду в афинском международном аэропорту совершил посадку российский самолет Ан-124, доставивший два вертолета Ми-8, которые тоже будут задействованы в борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС.

Накануне в Афины для тушения лесных пожаров прибыл первый российский Ил-76. В понедельник Греция запросила у РФ второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый Бе-200 участвует в тушении природных пожаров в Греции с 30 июня.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов.