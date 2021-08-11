Мнение: Письмо: “От массажа до прогулок под звездами”

Вот я взяла первое попавшееся письмо в личке и сейчас попытаюсь показать, чем личная консультация отличается от учебного разбора.

Вот здесь мы это обсуждали и комментатор верно написал, что важное отличие – отсутствие обратной связи. Личная консультация – это не лекция, это диалог, где то, что вы говорите, зависит от того, что говорят вам. Личная консультация – работа в общем поле и там действуют правила очередности ходов. Нельзя консультировать, не обращая внимания на реакцию клиента.

Поэтому на письмах практически невозможно показать, как выглядит хорошая личная консультация. Мы попробуем это в специальном формате, я опишу его позже.

А пока покажу на примере конкретного письма некоторые важные отличия.

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Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, что сочтете мое письмо подходящим для комментирования.

Мне 41, 20 лет замужем, трое детей. Несколько лет назад, сидя в декрете с дочками-двойняшками, я задумалась, что будет, если муж влюбится в другую и уйдет. Повода он не давал, но наши братья-сестры как-то все разом начали разводиться, и я задумалась, что, если и меня коснется такое. Казалось, что «седина в бороду, бес в ребро» – обязательный этап в жизни мужчин, и надо быть готовой к такому повороту. Опыт «борьбы за любовь» в юности у меня был печальный, поэтому я решила, что если что, правильнее будет не склеивать разбитое.

Пошла на сайт знакомств – учиться общаться и «зубы точить». По неосторожности влюбилась. Мужчине, конечно, все это не надо было, а я поняла, что попала, уже когда весь мир вокруг поблек, лишь он – солнце.

(В первую очередь нам бросается в глаза Оправдашка. Автор поясняет, почему она пошла на сайт знакомств, и аргументирует через пень-колоду. Якобы она испугалась, что муж ее бросит с тремя детьми из-за беса в ребро. А зачем она другому мужчине, у которого тоже бес, с тремя детьми? Будто мужчины с бесами в ребрах просто обмениваются надоевшими женами. Когда вы читаете Оправдашку, вы можете быть уверены, что логика бесполезна и никаких доказательств неправоты клиента с вашей стороны быть не должно. При разборе мы такие вещи обязательно выделяем и обсуждаем, а при личной консультации – нет. Вы должны просто увидеть, что человек вне логики и обращаться вы должны не к его рассудку, а к его эмоциям. Бывает наоборот, покажу подобные письма потом. А с эмоциональными клиентами метод один: описывать как будет плохо в результате одного поведения и как хорошо в результате другого)

Долго и тяжело отлеплялась, уже не до интереса было, с другими мужчинами общалась лишь бы только помягче с темы съехать. С мужем чуть не развелись, он видел, что маюсь, сказал, может, разойдемся, чтоб не мучить друг друга. Я ответила, что если он хочет, то конечно, давай, но вряд ли кому-то от этого станет лучше. Секс – это же не главное в семейной жизни, и без него люди живут. Но если без него никак, я не буду против, если найдет любовницу. Потом вроде устаканилось все.

Я вышла на работу, стала искать, чем новым занять руки и голову. При случае напросилась на бизнес-форум диктофон подержать, потом расшифровку сделать, потом мне текст доверили написать. Когда стали коммерческие заказы отдавать, я прошла профильное обучение, защитила диплом. В общем, попыталась переключиться. С детьми стала больше времени проводить.

Солнце, правда, от этого практически не уменьшилось, и в особо сложные дни я делала вылазки на сайт знакомств, чтобы отвлечься. Последний раз это было прошлой зимой. В новогодние праздники повезло познакомиться с интересным мужчиной. Он чуть старше, женат никогда не был. Переписка была классная, легкая. Чуть-чуть про книги, чуть-чуть про работу, немного флирта. Потом каникулы закончились, я с сайта ушла, мне показалось, что притомила его. Через месяц-полтора вернулась, он предложил перейти в вотсап, и там все окончательно стухло. Сейчас по-приятельски с праздниками поздравляем друг друга, и все.

(Автор описывает многолетнюю хроническую аддикцию, которая присутствует в ее жизни в фоновом режиме. Над аддикциями можно успешно работать, и хотя запрос автора о другой ситуации, при личной консультации вам следовало бы уточнить, действительно ли она хочет отлепиться или “солнце” украшает ее жизнь. Если первое, помогаете избавиться от аддикции, схему я потом напомню. Если второе, вы должны красочно описать опасность аддикции, рассказать, как много энергии потребляет фигура-солнце в ее поле, не давая ей жить полноценно. Обычно после таких описаний люди хотят избавляться от аддикций, а избавившись хотя бы наполовину, получают намного лучшее качество жизни, и это полезный итог)

И был еще один мужчина на сайте. Сразу спросил мой номер, написал, что влюбился, позвал встретиться, а когда сказала, что замужем, кажется, его это только подстегнуло. Сам он был дважды счастливо женат, сын взрослый есть, говорит, сам все испортил, с бывшими женами дружит. Восторженность его мне показалась странной, но я хотела научиться общаться, а тут вроде мужчина сам интерес проявляет. Я пыталась дружить, не задевая тему романтики, он – наоборот, и звал встретиться.

(Вторая тема. Автор расшатывает свою семейную жизнь и сливается там-сям, вместо того, чтобы попытаться выйти из дефолта с мужем. Вы должны выяснить при личной консультации, почему она не хочет учиться общаться с мужем, а хочет учиться общаться с другими мужчинами, почему считает дефолт в браке неисправимым. Потому что реальный выход для автора именно в этом – избавиться от аддикции к солнцу, снизить дефолт с мужем, жизнь ее от этого станет приятней и продуктивней)

Весной поехала по делам, ему сказала, где буду. Он приехал, сходу обнял, маску с меня попытался снять, я от него шарахнулась, сказала, не надо меня трогать, и вообще у меня пара минут, ехать пора. Он вслед написал, что я классная и давай без спешки встретимся. Я отказалась, сослалась на карантин. Он перестал писать. Потом летом объявился, мол, скучаю не могу. Все подряд предлагал, от массажа (сказал, что профессиональный массажист) до прогулок под звездами. Говорил, давай квартиру сниму к тебе поближе, чтобы тебе время на дорогу не тратить. Я через раз отвечала, и он снова пропал.

И вот год прошел, он на прошлой неделе написал с нового номера.

– здравствуй Наталья

– хочу увидеть тебя

– очень

– прям горю весь

Привет. А кто это?)

Судя по аве Коля?

– да да

Привет, дорогой) как твои дела?

– привет привет

– всё хорошо

Совсем забыл про меня, да? Пропал на целый год. Женился что ли?

– пытался

– ты со мной общалась не очень, тем более ты замужем

– поэтому я подумал либо с мужем наладились отношения, либо нашла кого-то

– хочу увидеть тебя

Я давно ни с кем не общаюсь

– почему

Не знаю, как-то так получилось

– я весь горю по тебе

– ты мне нравишься безумно

Я не знаю, что на это отвечать

– давай встретимся

Давай

– давай с ночевой

– я безума от тебя

Без ночевой не интересно тебе?

– интересно

– я хочу заснуть и проснутся с тобой

– хочу массаж тебе сделать

Хочешь значит будет

– когда сможешь ?

Давай как нибудь днем в будни?

– хорошо

– за день дашь мне знать

– ок ?

Хорошо. Я буду нормальную погоду ждать, чтоб не под дождем гулять

(При разборе в блоге мы бы сфокусировались на короне. На том, как автор принимает мыльные пузыри за шары, глотает их и надувается как воздушный шар. При личной консультации вы не должны смеяться над короной клиента. Вы должны обратить внимание на то, что автора когда-то оттолкнула фальшивая экспрессия мужчины и расспросить, почему. Надо перевести ее фокус с кормления короны на анализ речи мужчины, как если бы он писал ее подруге или дочери. Фокус на консультации перевести довольно легко: человек вам внимает, его фокус следует за вашими вопросами. А чтобы двинуть локус клиента внутрь, вы должны поставить перед ним какую-то задачу в его границах, которую он захочет решить. Потом разберем варианты таких задач. Попробуйте пока разобрать этот диалог так, чтобы автору стало очевидно, что это мусор, но не задевайте грубо ее корону. При личной консультации можно снимать только небольшие короны и лишь тогда, когда фокус клиента и ваш фокус на одном и том же вопросе. Это позволяет избежать агрессии в вашу сторону, которая мешает работе)

– доброе утро Наташенька

Доброе утро)

– хочу увидеть тебя

А ты как работаешь?

– до 16 отдыхаю

– числа

а потом?

– потом занят

– я медик

– разъезды

давай завтра в обед встретимся, прогуляемся? Удобно тебе будет?

– да

– как настроение

так себе, погода дурацкая. Ты как?

– на 4

из скольки?

– 😄из 5

– а у тебя как

я только неделю как вернулась из отпуска. Из солнца в эту хмурость)

– вот как раз хочу поднять тебе настроение

– а я думаю почему так сильно тянет к тебе

– просто горю весь

наверно, ты легковоспламеняемый)

– ты меня сделала таким

и что же я такого сделала, интересно?

– то что я увидел тебя первый раз

– и загорелся весь

– ты держала дистанцию, отталкивалась…

– я пытался забыть тебя

– но не смог

– хочу тебя…

– просто не могу

– хоть убей

я не понимаю, чем заслужила

– есть очень важные вещи

– энергетические поля человека

– женщина может увидеть мужчину и влюбиться

– мужчина может увидеть женщину и влюбится

А если они не совпадают?

– если не совпадает то страсть быстро гаснет

– дальше безразличие

– и дальше даже противны друг другу

– постоянные претензии

– недовольство

– если конкретно не совпадают, то они не встретятся в жизни

– Наташенька, можно сегодня увижу тебя ??

Поздно уже сегодня, давай завтра

– 😘

И вот сегодня в обед встретились. Он все время порывался меня потрогать, то волосы поправит, то носом в плечо ткнется и вот это все «как ты вкусно пахнешь». А я сижу на скамейке, куртку и сумку между собой и им положила и думаю, вроде хорошо, когда есть мужчина, который в кои то веки больше, чем я заинтересован, но блин, что это?

(Здесь опасный момент рассказа. Автор не рефлексирует то, что растит значимость мужчины. Все такие моменты вы должны обязательно замечать и показывать клиенту. Понятно почему это так важно? А как это сделать? Помочь отрефлексировать – это достаточно простая задача, если между вами и клиентом пока не выросла стена. Стены вы должны избегать, если хотите помочь)

Спросила, чем он этот год занимался, куда ездил, с кем-то познакомился, может. Рассказал про поездку свою дальнюю и про то, что с девушкой познакомился и вдруг понял, что нет, не то. А я – как раз то, и пофиг, что муж. И хорошо, что номер не удалил. Да и удалил бы, все равно бы нашел – у нас издательств не как в Москве. Разве у тебя не было такого, говорит, что увидела и пропала? Нет, говорю, не понимаю о чем ты. А сама-то знаю, что бывает, и до сих пор сердце екает, если лицо похожее увижу.

Показалось, что он вроде бы и страдает от того, что я его отталкиваю, но вроде как именно в этом и есть его кайф. Может ли такое быть?

(Здесь у нее Спасательница и на нем уже колпачок. При разборе в блоге мы бы это обязательно обсудили. При личной консультации не нужно это так называть. Термины подобные можно употреблять только с теми, кто очень глубоко включен в тему и у кого уровень границ не меньше рыбы. Рапанов и людей плохо знакомых с блогом никогда не доставайте такими понятиями. Но сами замечайте и всегда называйте точно, тогда вам будет понятно что с этим делать. Правильные названия очень важны для Психоалхимии, помните об этом. Назвать значит осветить механизм. В данном случае – колпачок. Снять с партнера клиента колпачок довольно легко. Понимаете как это сделать здесь?)

Вы написали как-то, что чтобы «прикурить» от человека, надо быть более устойчивым, чем он, чтобы он волновался и все такое. Здесь мне прикуривать совсем почему-то не хочется, но правильно ли я понимаю, что расклад примерно такой?

(Еще одна тема “прикуривание”. Ученица придумала вредную игрушку. В блоге мы бы просто посмеялись, а на консультации вам придется тактично объяснить, почему “прикуривание” – скользкая тема и почему в данной истории это было бы очень вредно. Объясните сейчас в комментариях, обращаясь не к логике, а к эмоциям. И отдельное внимание надо обратить опять на недостаток ее рефлексии. Ей кажется, что она не хочет прикуривать, хотя уже курит во всю. Опишите это)