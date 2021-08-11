Байден призвал войска Афганистана «сражаться за себя» самостоятельно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что силы безопасности Афганистана после вывода американских войск «должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну».

«Я не жалею о своем решении [вывести американские войска из Афганистана]», – приводит слова Байдена ТАСС. Глава американской администрации заметил, что силы безопасности Афганистана теперь «должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну».

«Соединенные Штаты подчеркивают, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха», – сказал Байден.

Глава американской администрации также пообещал, что Соединенные Штаты будут предоставлять афганским силам финансовую поддержку, все необходимое оборудование, а также продовольствие. «Но они должны хотеть сражаться. Они превосходят численностью талибов (запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан»)», – указал американский лидер.

«Послушайте, мы потратили более 1 трлн долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тыс. афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться», – сообщил глава Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.

В минувшее воскресенье запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. За день до этого талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

В прошлый вторник СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.