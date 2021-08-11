 

Штамм “Дельта” делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 – эксперт

11.08.2021, 1:26, Новости дня
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По его мнению, кампания по иммунизации от COVID-19 не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

“Дельта”-штамм “по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент может заразиться вирусом”, утверждает Поллард.

По его словам, пока вакцины могут “замедлить процесс” передачи коронавируса, но не остановить его распространение полностью.

Поллард допустил, что может появиться такой штамм коронавируса, “который, вероятно, даже лучше будет передаваться именно среди вакцинированных людей”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

В организации отмечали, что единственный путь к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 – это вакцинация.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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