Украинские спецназовцы десантировались с американского самолета

“Это совместные учения ССО вооруженных сил США и Украины. В частности, сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа “Крыло” с высоты от 2 до 3 тыс. м”, – говорится в сообщении. Где проходили учения, в ведомстве не уточнили.

Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям “Объединенные усилия – 2021”.

Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели брифинг, где подчеркнули особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, описали меры безопасности.

Контекст:

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1131-IX, которым Верховная Рада одобрила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Согласно этому документу, всего в 2021 году в Украине состоится восемь многонациональных военных учений.

Активная фаза стратегических командно-штабных учений “Объединенные усилия – 2021” назначена на конец сентября. По масштабу, представительству и сценарию эти учения превзойдут прошлогодние, рассказывал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев “Укринформу”.

ВСУ отправили приглашения 16 странам-партнерам, в том числе государствам – членам НАТО – США, Великобритании, Канаде, ФРГ, Венгрии, Польше, Румынии, Литве, Словакии, Турции. Кроме того, приглашены государства, имеющие статус партнера НАТО с расширенными возможностями, – это Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия, а также государства, присоединившиеся к программе НАТО “Партнерство ради мира”, – Молдова и Азербайджан.

Наев отмечал, что Италия, Франция, Эстония и Латвия сами выразили желание принять участие в учениях.

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