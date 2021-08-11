 

В Абхазии спасатели эвакуировали с горного перевала российских туристов

11.08.2021, 1:20, Новости дня
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Спасатели в Абхазии эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщили в МЧС республики.

«Ранним утром десятого августа вертолет доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что группа из восьми туристов прибыла в Абхазию из города Водкинска Удмуртии. Туристы добрались до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста. Позже они обратились за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды.

По словам пострадавшей Анны Селезневой, маршрут их следования оказался тяжелым и инструктор группы не ожидал, что дорога будет такой сложной. Она отметила, что запасы провизии у группы практически на исходе, а маршрут обратного следования вызывает немало опасений.

Сотрудники МЧС находятся на постоянной связи с остальной группой туристов и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию. В пресс-службе ведомства заявили, что в МЧС были категорически против заявленного туристами маршрута на перевал Химса.

Напомним, в Анапе беспилотный летающий аппарат (БПЛА) помог спасти заплывшего далеко от берега отдыхающего.



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