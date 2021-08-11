Боевики с подконтрольной Турции территории Идлиба обстреляли ВС Сирии

Боевики из подконтрольных Турции территорий в идлибской зоне обстреляли сирийские позиции в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате двое сирийских военнослужащих получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хас провинции Идлиб и в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо. В результате минометных обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул Кулить.

Напомним, в прошлую среду боевики с подконтрольной Турции территории сбросили с беспилотника бомбу на сирийских военных в провинции Алеппо. Днем ранее боевики с подконтрольных Турции территорий обстреляли из миномета позиции сирийской армии в провинции Алеппо. Кроме того, 30 июля действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета, в результате ранения получили трое военнослужащих.