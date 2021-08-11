 

«Спартак» проиграл «Бенфике» ответный матч в футбольной Лиге чемпионов

11.08.2021, 0:26, Новости дня
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Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов в Лиссабоне.

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу «Бенфике». Первый мяч в составе португальской команды на 58-й минуте забил бывший игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу. В компенсированное ко второму тайму время после удара новичка «Бенфики» украинца Романа Яремчука мяч отскочил от защитника «Спартака» Самюэля Жиго в ворота столичного клуба, передает ТАСС.

«Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы. В раунде плей-офф «Бенфика» поборется за выход в групповую стадии Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, который обыграл по сумме двух встреч датский «Мидтьюлланн».

Групповой этап Лиги Европы начнется 16 сентября. Жеребьевка состоится 27 августа.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 17 и 18 августа, ответные – 24 и 25 августа. Победители выступят на групповом этапе, который стартует 14 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Напомним, 4 августа первая встреча московского «Спартака» с «Бенфики» в футбольной Лиге чемпионов также завершилась победой португальской команды.



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