Блинкен объявил о назначении экс-члена набсовета “Нафтогазу” советником Госдепартамента по вопросам энергобезопасности

Как отмечало Axios со ссылкой на источники, Хохштайн, в частности, будет отвечать за реализацию соглашений США и Германии по “Северному потоку – 2”.

“Я назначаю Амоса Хохштайна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и внедрения комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности”, – подчеркнул Блинкен.

I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021

Axios писало, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода “Северный поток – 2”, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.

Собеседники издания, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой “экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина”.

Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.

В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета “Нафтогазу України”. В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет “Нафтогазу”, заявив о политическом давлении на компанию.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что “Северный поток – 2” готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году.

