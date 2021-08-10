Эксперт: Шойгу призвал отстаивать базовые ценности российского общества

«Запад не может достичь превосходства над Россией военным путем. Поэтому он делает ставку на гибридное воздействие на общество с целью его трансформации. На эту опасность и указал Сергей Шойгу», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя слова министра обороны России.

«Особую опасность представляет воздействие на молодежь, навязывание им чуждых ценностей, попытки осмеять патриотизм и внедрить новые установки. Сергей Шойгу обратил на это внимание, в том числе, c учетом данных о том, что в Прибалтике и в Восточной Европе созданы центры ведения информационной войны против России. Министр обороны ранее указывал на то, что в режиме боевых операций продвигают заданные деструктивные смыслы в российском сегменте соцсетей», – отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Министр обороны своим заявлением призвал не отдавать эту идейную повестку на откуп Западу, а отстаивать на уровне государственной политики базовые ценности российского общества, добавил собеседник.

«При этом Шойгу не забывает, что основой защиты страны от внешних врагов остается оборонно-промышленный комплекс, поэтому с успехом выполняет все задачи, которые определяются под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина в сфере военного строительства», – подчеркнул Коротченко.

«Доля нового и модернизированного под современные требования вооружения по основным видам ВС и родам войск достигла 70%. В Стратегических ядерных силах обновление почти достигло 90%. И именно с опорой на наш потенциал мы исключаем возможность прямой агрессии со стороны любой страны или альянса», – указал эксперт.

Глава Минобороны, выступая во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» рассказал, что считает страшнейшей внутреннюю угрозу разложения общества в стране. Напомним, что на прошлой неделе Шойгу указывал, что для ведения идеологической войны против РФ в Риге, Таллине и Варшаве созданы особые базы НАТО, их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе.

В своем выступлении во вторник Шойгу также отметил – уровень доверия граждан к Вооруженным силам возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет. Напомним, результаты опроса ВЦИОМ в ноябре 2020 года показали, что россияне больше всего поддерживают деятельность армии, церкви и правоохранительных органов.

«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – также отметил министр в своем выступлении. Кроме того, Шойгу сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в Вооруженных силах составит 71,9%.