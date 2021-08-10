Латвия объявила мигрантов из Белоруссии элементом гибридной войны

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей является рукотворным, это элемент гибридной войны.

«Это кризис рукотворный. Я думаю, что это очень хорошо видно. Я бы назвал то, что сейчас происходит не только на границе Белоруссии с Латвией, но и с Литвой, а также Польшей, элементом гибридной войны», – приводит слова министра ТАСС.

«Это кризис больше рукотворный, чем естественный», – сообщил Ринкевичс. «Ситуация, конечно, сложная, но я бы не хотел делать какие-то громкие заявления, что это какой-то апокалипсис. Это все же больше юридический режим, который позволяет и Госпогранслужбе, и полиции, и военным сделать все возможное, чтобы охранять границу, а также решать более быстро всякие административные вопросы, которые возникают при таких ситуациях. Да, ситуация сложная, но не будем слишком драматизировать», – сказал глава МИД Латвии в эфире телеканала «Дождь».

«Я думаю, то, что сейчас делают и Латвия, и Литва, – это правильное решение. Мы должны охранять границу и нашего государства, а вместе с тем и границу ЕС и НАТО», – подчеркнул он. При этом министр заметил, что «те люди, которые будут использовать официальные пункты пропуска и будут передвигаться на законных основаниях, конечно, смогут перейти границу или пересечь ее на транспорте».

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также допустил возможность переговоров между Ригой и Минском по вопросу миграционного кризиса. «Возможны ли переговоры по миграционным вопросам и по вопросам решения практических проблем? Да, такие переговоры возможны, если, конечно, на это готовы обе стороны», – сказал он.

Глава МИД Латвии также выразил опасения в связи с предстоящими российско-белорусским военными учениями «Запад-2021». «Такого рода провокации, как мы сейчас видим, против нескольких стран ЕС, а также членов НАТО, являются очень опасными. Я уже высказывался о том, что очень скоро будут большие учения «Запад-2021», в которых будут участвовать и российские, и белорусские войска. Я все же хочу надеяться, что и Россия, и Белоруссия понимают, что здесь вопрос не только каких-то гибридных, но и очень реальных рисков, я очень надеюсь, что такое понимание преобладает как в Минске, так и в Москве», – указал он.

Напомним, во вторник Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов. Неделей ранее латвийские пограничники задержали нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение границы с Белоруссией. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Тем временем ЕК отказалась финансировать строительство стены на границе стран ЕС с Белоруссией. Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.