В Госдепе назвали задачи спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

Непосредственной задачей Амоса Хохштейна на посту старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности будет принятие мер, направленных на «снижение рисков», которые несет трубопровод «Северный поток – 2», говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

«Я назначаю Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности, что подчеркивает приверженность администрации укреплению энергетической безопасности Соединенных Штатов, а также наших союзников и партнеров», – приводит текст заявления ТАСС.

«Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Блинкен.

«Это назначение демонстрирует готовность администрации использовать энергетическую дипломатию для обеспечения безопасности поставок в этот жизненно важный период перехода к новым технологиям в сфере энергетики, давать отпор использованию Кремлем энергетики в качестве геополитического оружия, а также способствовать более безопасному и устойчивому будущему в сфере энергетики для Украины и находящихся на передовой линии стран НАТО и Евросоюза», – утверждает Блинкен.

Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по «Северному потоку – 2». Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам.

Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США пообещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.