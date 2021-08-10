Идите вы кукурузным полем

Где на самом деле лежат обломки самолета «Уральских авиалиний», совершившего героическую посадку в Подмосковье два года назад.

На этой неделе в российском сегменте интернета появился новый мем: сразу несколько блогеров, профильных пабликов и СМИ сообщили, что самолет A321 «Уральских авиалиний», за посадкой которого на кукурузное поле в 6 километрах от подмосковного Раменского следила вся страна, все еще лежит, разделенный на части, неподалеку от места приземления (по другой версии — прямо на том же месте). И никем не охраняется. В качестве доказательств по соцсетям пошли фотографии: на них фрагменты самолета лежали то на проросших травой бетонных плитах, то просто среди зелени.

Интернет вскипел: одни, желая сфотографироваться с обломками, начали выяснять координаты места приземления, другие — возмущаться, что самолет бросили, не став утилизировать, третьи — упражняться в остроумии.

Я тоже решил отправиться к обломкам. Но координаты привели меня совсем не на кукурузное поле.

СПРАВКА

15 августа 2019 года в 6:12 утра самолет А321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Уже на взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Спустя полторы минуты у него отказали оба двигателя.

Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение сажать самолет на ближайшее поле. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», сказанная пассажирам, стала крылатой.

Все 233 человека на борту благодаря мастерству экипажа остались живы.

Аэропорт Жуковский огорожен колючей проволокой. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

***

Металлический забор сменяет бетонный. Их высота — примерно 2,5 метра. По периметру натянута колючая проволока. Вдоль стальных колец идет провод (под напряжением?).

Я стою на границе территории аэропорта Жуковский. Не той, где паркуются машины и ходят люди с чемоданами. Другой — технической части аэропорта, которую пассажиры видят лишь несколько секунд после взлета. И она пуста.

Обломки самолета находятся здесь. Это видно и на спутниковых снимках. С кукурузного поля их увезли вскоре после аварийной посадки. В «Уральских авиалиниях» настаивают: фото в интернете — старые, сделаны в 2019 году. Автор снимков Артем Санчез в разговоре со мной отшучивается: «Снял где-то в промежутке с августа 2019-го по август 2021-го».

Вдоль колючей проволоки натянут провод. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

И все же: есть ли доступ к обломкам?

Таблички или знака на заборе, которые бы предупреждали, что подходить к нему опасно для жизни, нет. В прыжке удается сфотографировать то, что находится по ту сторону, — оборудование, похожее на трансформатор или распределительную коробку. Проверять его работоспособность не рискую.

Протоптанная вдоль ограждения дорожка говорит о том, что местность не страдает от недостатка внимания.

По карте нахожу контрольно-пропускной пункт — путь к нему перегорожен бетонными блоками, на пятиметровых решетчатых воротах висит маленький амбарный замок. В будке охраны открыто окно, но внутри никого нет, двери проходной закрыты.

Трансформатор за забором. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

***

На площадке перед воротами останавливаются отдохнуть таксисты. Спрашиваю у нескольких. Про обломки ничего не слышали, охранников на пункте не видели.

В 50 метрах виднеется забор, за которым, если верить координатам, и покоится распиленный лайнер.

Замечаю по карте, что к ограждению можно подойти со стороны парковки. А когда подхожу — не верю: кабина A321 видна прямо с парковки Мосгортранса. Один из водителей автобуса говорит, что обломки лежали тут еще в прошлом году, до того, как он устроился на работу. Раньше любопытствующих было немного, а в последнее пару дней зачастили:

— Никто никого не гоняет и не задерживает — охрана сюда не ходит. Жуковский говорит, что это [обломки] не их, они к ним отношения не имеют, им привезли и положили. Ходи и смотри кто хочешь. Самое ценное уже растащили, наверное.

Охотно ему верю, ведь к самолету легко можно не то что пролезть, а пройти и даже заехать на машине: забор здесь присутствует лишь фрагментарно. Кабина и вовсе лежит отдельно в траве между деревьями, небрежно прикрытая сетью, похожей на рыболовную.

Кабина самолета. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Шасси самолета. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

А ведь расследование МАК по инциденту еще не завершено.

За ограждением кто-то ходит — парень и девушка рассматривают и фотографируют останки самолета.

Спрашиваю, можно ли здесь находиться, но они не отвечают — слишком увлечены. Другой молодой человек с улыбкой кидает в мою сторону:

— Заходите, не стесняйтесь.

Парня зовут Виктор, ему 19 лет. У него полное совпадение с рейсом: только вернулся из Симферополя, живет в Жуковском, учится на пилота. Про обломки он узнал из местного паблика и прямо после рейса решил посмотреть, а когда пришел, удивился, что проход свободный. Советует подняться в кабину.

— Там много чего есть: колеса триммирования, автоматы, почти все кнопки целые и на месте. Я бы оттуда рычаг управления забрал, чтобы дома посмотреть, подвигать, но не хочу палиться. Интересно вообще, когда все это уберут.

Студент Виктор фотографирует обломки самолета. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Он делает несколько кадров на фотоаппарат и спешит домой — боится, что охрана может появиться и «подкинуть проблем».

Рассматриваю обломки: части фюзеляжа сложены аккуратной горкой параллельно забору. Сверху лежит крыло, а двери грузового отсека справа — как и должны быть на целом самолете. Мелкие части разбросаны вокруг — возможно, с ними играли дети.

Обломки А321 выложены вдоль забора. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Забраться в кабину несложно — достаточно подтянуться, что без труда сделает человек небольшого роста или подросток. Видны следы массового посещения: туалет завален бумагой и не раз использовался по назначению, на полу фантики от чипсов, сухариков.

Аварийная дверь распахнута, за ней виден лес — тот самый, особо охраняемый, огороженный забором с колючей проволокой и электричеством.

В кабине А321. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

В кабине на столике у приборной панели стоит банка из-под энергетика, рядом в отсеке — бутылка из-под шампанского, а из окон открывается грустный, но живописный вид на останки фюзеляжа и аэропорт. Дождь накрапывает и наводит на мысль, что это хорошее место для молодежных посиделок в непогоду. И оно обрело популярность. На картах Google свалка обломков уже обозначена как достопримечательность Жуковского, и кто-то из пользователей поставил ей пять звезд.

P.S.

Пресс-служба аэропорта на момент публикации не предоставила комментариев о том, почему фрагменты самолета находятся за полуразрушенным забором и не охраняются. В «Уральских авиалиниях» заявили, что после передачи фрагментов «в распоряжение компетентных органов» авиакомпания не может обладать информацией об их местонахождении.

Арден Аркман

—